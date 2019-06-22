Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов стать «лучшим другом» Ирана.
Трамп заявил о готовности стать «лучшим другом» Ирана
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

По словам главы США, это будет возможно при условии, что иранские власти откажутся от ядерного оружия.

«Трамп заявил, что станет «лучшим другом» Ирана, если он откажется от ядерного оружия», — пишет агентство.

Ранее Трамп сообщил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с ядерной сделкой, а также отношения Ирана и США.

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