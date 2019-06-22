В Госдуме оценили слова немецкого депутата о взаимоотношениях с Россией

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольфа Мютцениха о важности поиска общих интересов с Россией.
В Госдуме оценили слова немецкого депутата о взаимоотношениях с Россией
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«Это общий тренд. Подобные заявления сейчас часто звучат в Европе, особенно в индивидуальном порядке. Многие политики понимают необходимость выстраивания взаимоотношений с Россией, поскольку наша страна является важным партнёром для всех европейских государств. Речь идёт и об инвестициях и о развитии торговли, сотрудничества в различных областях», — сказал Морозов.

Тем не менее, по словам депутата, в Европе пока не пришли к коллективному решению.

«В индивидуальном порядке есть понимание проблемы, но к совместному решению принципиального свойства европейцам прийти сложно. Они всё-таки испытывают определённое политическое давление со стороны США. Однако мы исходим из того, что рано или поздно Европа повернётся лицом к России», — заключил он.

Ранее Мютцених отметил важность поиска общих интересов с Россией.

Он согласился с заявлением президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости поиска подхода в отношениях с Россией и отметил, что в словах Штайнмайера, «как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнёрство и мирное сосуществование».

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