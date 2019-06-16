Президент Германии оценил отношения ЕС и России

Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству. С таким заявлением выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Наши надежды (включая мои собственные) на широкое, всё более интегрированное партнёрство с Россией не материализовались. Мы живём в период напряжённости, санкций и взаимных обвинений», — цитирует его ТАСС.

При этом политик отметил, что «с обеих сторон есть глубокое разочарование».

«Я не верю, что что-то подобное «business as usual» с Россией будет в дальнейшем. Москва ищет новые концептуальные рамки для своих отношений с ЕС», — сказал президент Германии.

Ранее в ЕС заявили об успешном «двойственном подходе» к России. Как отмечается в докладе дипломатической службы Европейского союза, речь идёт о санкциях «в ответ на нарушение Россией международного права» и избирательном участии по вопросам, представляющим интерес для ЕС.