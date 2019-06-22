В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Короткая ссылка
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью изданию Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.

Мютцених согласился с мнением президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости искать подход в отношениях с Москвой.

«Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению», — заявил политик.

Он отметил, что в словах Штайнмайера, «как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнерство и мирное сосуществование».

По мнению Мютцениха «с Россией целесообразно вести переговоры и искать общие интересы и совместные пути».

«Если нам нужен европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Россию», — добавил он.

Ранее Штайнмайер заявил, что дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить