В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в интервью изданию Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.

Мютцених согласился с мнением президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости искать подход в отношениях с Москвой.

«Больше реализма в наших ожиданиях от России может привести к повторному сближению», — заявил политик.

Он отметил, что в словах Штайнмайера, «как и в высказываниях многих других, прослеживается разочарование из-за того, что с Россией не установились партнерство и мирное сосуществование».

По мнению Мютцениха «с Россией целесообразно вести переговоры и искать общие интересы и совместные пути».

«Если нам нужен европейский миропорядок, то нам просто необходимо привлечь к этому Россию», — добавил он.

Ранее Штайнмайер заявил, что дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.