В Госдуме оценили слова Трампа о последствиях для Ирана при войне с США

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что в случае войны с Ираном произойдёт «уничтожение, которого никогда прежде не видели».
В Госдуме оценили слова Трампа о последствиях для Ирана при войне с США
  • Reuters

«Во-первых, данное заявление нужно рассматривать как безответственное. Политика Трампа носит противоречивый характер. Он не осознаёт ответственности перед миром за то, что его решения могут привести к катастрофе мирового масштаба. Высказывания подобного рода из уст политика такого ранга неуместны», — сказал он.

Швыткин отметил, что в случае усугубления конфликта Соединённых Штатов с Ираном будет нанесён серьёзный удар по экономике многих стран.

«Прежде всего, это связано с теми государствами, которые потребляют иранскую нефть. Конечно, здесь просматривается позиция Дональда Трампа не как президента, а как предпринимателя, который путём запугивания и создания проблем хочет получить для себя какие-то дивиденды», — считает депутат.

Ранее Трамп заявил журналистам, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого... никогда не видели раньше». Однако американский лидер также отметил, что «не собирается этого делать».

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