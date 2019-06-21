Макрон призвал не допустить эскалации ситуации вокруг Ирана

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал сделать всё возможное, чтобы избежать эскалации ситуации вокруг Ирана.
Макрон призвал не допустить эскалации ситуации вокруг Ирана
  • Reuters

«Мы привержены тому, чтобы избежать эскалации в регионе. Я призываю стороны к разуму, к снижению эскалации и к дискуссии», — заявил он в Брюсселе по завершении саммита.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию. Позднее глава США подтвердил данную информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Ирана «весьма напряжённой», также он призвал стороны к сдержанности.

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