Макрон призвал не допустить эскалации ситуации вокруг Ирана
- Reuters
«Мы привержены тому, чтобы избежать эскалации в регионе. Я призываю стороны к разуму, к снижению эскалации и к дискуссии», — заявил он в Брюсселе по завершении саммита.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию. Позднее глава США подтвердил данную информацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Ирана «весьма напряжённой», также он призвал стороны к сдержанности.