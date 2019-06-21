СМИ сообщили о разногласиях в руководстве США из-за ситуации с Ираном

Короткая ссылка
Руководство США разошлось во мнениях по поводу того, какие действия стоит предпринять в отношении Ирана в связи с инцидентом с американским беспилотником.
СМИ сообщили о разногласиях в руководстве США из-за ситуации с Ираном
  • © Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в Белом доме, ключевые фигуры в американской администрации заняли разные позиции по данному вопросу.

Так, например, президент США Дональд Трамп был готов избежать напряжённости в отношении Ирана в связи с произошедшим, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон занял иную позицию по этому вопросу.

Вместе с тем, по словам собеседника в Белом доме, в противостоянии Трампа и Болтона госсекретарь США Майк Помпео, вице-президент США Майк Пенс и новый исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер колеблются с выбором стороны.

При этом источник отдельно добавил, что Помпео всё же «где-то посередине» между позицией Болтона и Трампа.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию. Позднее глава США подтвердил данную информацию.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить