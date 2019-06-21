СМИ сообщили о разногласиях в руководстве США из-за ситуации с Ираном

Руководство США разошлось во мнениях по поводу того, какие действия стоит предпринять в отношении Ирана в связи с инцидентом с американским беспилотником.

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного источника в Белом доме, ключевые фигуры в американской администрации заняли разные позиции по данному вопросу.

Так, например, президент США Дональд Трамп был готов избежать напряжённости в отношении Ирана в связи с произошедшим, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон занял иную позицию по этому вопросу.

Вместе с тем, по словам собеседника в Белом доме, в противостоянии Трампа и Болтона госсекретарь США Майк Помпео, вице-президент США Майк Пенс и новый исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер колеблются с выбором стороны.

При этом источник отдельно добавил, что Помпео всё же «где-то посередине» между позицией Болтона и Трампа.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники передавала, что Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом БПЛА, однако впоследствии отменил операцию. Позднее глава США подтвердил данную информацию.

20 июня иранские военнослужащие сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

В Тегеране настаивают на том, что американский БПЛА нарушил воздушное пространство страны, при этом в Вашингтоне опровергают данное заявление, подчёркивая, что аппарат в момент ЧП летел «над международными водами».