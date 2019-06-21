Антонов: Россия заинтересована в прямом диалоге с бизнесом США в стране

Посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления в Центре международной торговли в штате Аляска заявил о заинтересованности России в прямом диалоге с бизнесом США в стране.

«Наши принципиальные подходы остаются неизменными», — цитирует ТАСС Антонова.

Он подчеркнул, что Россия не намерена наказывать работающий в стране бизнес за политические противоречия, он отметил, что курс России направлен на сохранение привлекательной среды для предпринимателей, формирование максимально комфортных условий для частных вложений в технологические перспективные проекты.

«Мы заинтересованы в прямом и откровенном диалоге с действующим в России американским бизнесом», — добавил посол.

Ранее Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.