Посол России встретился с вице-губернатором Аляски
В ходе встречи Антонов преподнёс вице-губернатору подарок для его приёмной дочери Валентины, удочерённой им в Костроме. Дочь Мейера росла в США и практически забыла русский язык, передаёт ТАСС.
«Я решил подарить книгу на русском языке авторства Пушкина. Возможно, придёт время — и в будущем она станет читать её», — отметил Антонов.
После встречи Мейер сообщил, что власти Аляски нацелены на выстраивание отношений и развитие сотрудничества с Россией.
«Мы поговорили о выстраивании отношений. Мы расположены так близко к России, мы все находимся в регионе Арктики, у нас много общего. Мы обсудили это достаточно подробно», — заявил вице-губернатор.
Он добавил, что Антонов пригласил его на ряд конференций, на которых будет обсуждаться экономическое развитие в регионе.
Ранее Антонов призвал стремиться к улучшению российско-американских отношений.