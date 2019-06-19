Посол России встретился с вице-губернатором Аляски

Российский посол в США Анатолий Антонов совершил визит в город Джуно, где встретился с вице-губернатором штата Аляска Кевином Мейером и обсудил возможности для двухстороннего сотрудничества.

В ходе встречи Антонов преподнёс вице-губернатору подарок для его приёмной дочери Валентины, удочерённой им в Костроме. Дочь Мейера росла в США и практически забыла русский язык, передаёт ТАСС.

«Я решил подарить книгу на русском языке авторства Пушкина. Возможно, придёт время — и в будущем она станет читать её», — отметил Антонов.

После встречи Мейер сообщил, что власти Аляски нацелены на выстраивание отношений и развитие сотрудничества с Россией.

«Мы поговорили о выстраивании отношений. Мы расположены так близко к России, мы все находимся в регионе Арктики, у нас много общего. Мы обсудили это достаточно подробно», — заявил вице-губернатор.

Он добавил, что Антонов пригласил его на ряд конференций, на которых будет обсуждаться экономическое развитие в регионе.

Ранее Антонов призвал стремиться к улучшению российско-американских отношений.