Эрдоган намерен подтвердить Трампу неизменность позиции Анкары по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен подтвердить американскому лидеру Дональду Трампу в ходе саммита G20 в японской Осаке неизменность позиции Анкары по ситуации с российскими ЗРК С-400.

«На встрече с Трампом я подтвержу неизменность позиции Анкары», — цитирует его Anadolu.

При этом Эрдоган напомнил, что Вашингтон должен предпринимать шаги, отвечающие духу сотрудничества с Анкарой.

Ранее СМИ сообщали о планах администрации Трампа ввести в июле санкции против Турции в случае покупки Анкарой ЗРК С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.