Эрдоган намерен подтвердить Трампу неизменность позиции Анкары по С-400
- РИА Новости
«На встрече с Трампом я подтвержу неизменность позиции Анкары», — цитирует его Anadolu.
При этом Эрдоган напомнил, что Вашингтон должен предпринимать шаги, отвечающие духу сотрудничества с Анкарой.
Ранее СМИ сообщали о планах администрации Трампа ввести в июле санкции против Турции в случае покупки Анкарой ЗРК С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.