В Совфеде оценили заявление вице-премьера Венгрии о санкциях

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил слова вице-премьера Венгрии Жолта Шемьена о «бессмысленности» антироссийских санкций.
В Совфеде оценили заявление вице-премьера Венгрии о санкциях
  • Reuters

«Я имел честь присутствовать на этой встрече. Он (вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен. — RT) заявил, что санкционная политика абсолютно бессмысленна, и цели, которые были ей поставлены, себя не оправдали. Она невыгодна ни тем, кто вводит санкции, ни тем, против кого эти санкции вводились. Он (Шемьен. — RT) считает, что рано или поздно Европа откажется от подобной политики, потому что это контрпродуктивно», — отметил Джабаров.

По словам сенатора, мнение о бессмысленности и ненужности антироссийских санкций очень распространено в европейских кругах.

«Мнение очень популярно. Об этом говорят и в Италии, и в некоторых других европейских странах», — пояснил он.

Ранее заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт всегда открыто выступает против санкций, введённых в отношении России.

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