Вице-премьер Венгрии заявил, что выступает против санкций в отношении России

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт всегда открыто выступает против санкций, введённых в отношении России.

«Венгрия всегда очень уверенно и абсолютно открыто выступала против санкций, введённых против России, подчеркивая, что данные санкции абсолютно бессмысленные, ненужные и не приносят ничего, кроме вреда», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.