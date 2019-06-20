Вице-премьер Венгрии заявил, что выступает против санкций в отношении России
- ©Michael Debets/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Венгрия всегда очень уверенно и абсолютно открыто выступала против санкций, введённых против России, подчеркивая, что данные санкции абсолютно бессмысленные, ненужные и не приносят ничего, кроме вреда», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал обдумать целесообразность антироссийских санкций.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Украина считают, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений.