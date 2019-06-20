СМИ: Си Цзиньпин надеется, что США и КНДР добьются успеха на переговорах
- Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.
Также, по данным агентства, Си Цзиньпин подчеркнул, что какие-либо изменения в международной повестке не скажутся на отношениях КНР и Северной Кореи.
Ранее лидеры Китая и КНДР провели встречу в Пхеньяне.
В середине марта эксперт Евгений Ким в беседе с НСН оценил заявление Пхеньяна о том, что Вашингтон должен пересмотреть свой «метод расчётов» для продолжения переговоров с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации региона.