Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

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Посольство России в Великобритании предупредило российских граждан о всплеске уличного насилия с применением холодного оружия в Лондоне.

«Согласно СМИ, только за последние несколько дней зарегистрировано пять смертельных случаев, произошедших в восточной и юго-восточной частях города. С начала 2019 года в Лондоне зафиксировано уже 56 убийств», — говорится в сообщении на сайте российской дипмиссии.

В посольстве призвали россиян к бдительности на фоне сохранения неблагополучной обстановки в городе.

В частности, рекомендуется отказаться от посещения мест массового скопления людей, а также следить за оповещениями и соблюдать требования правоохранительных органов.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что 15 июня на востоке Лондона был убит 34-летний россиянин — Глеб Станиславович Жебровский. В рамках данного дела были задержаны двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет.

В посольстве России начали проверку относительно гражданской принадлежности убитого в столице Британии мужчины.

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