Посольство России выясняет гражданство убитого в Лондоне мужчины

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Российское посольство в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне 34-летний мужчина гражданином России. Такую же проверку проводит дипломатическая миссия Киргизии.
Посольство России выясняет гражданство убитого в Лондоне мужчины
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

«Посольство России в Лондоне находится в постоянном контакте с представителями британской полиции, а также установило связь с родственниками погибшего, проживающими в Москве», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, проверка наличия российского гражданства у Жебровского, проживавшего в Британии под именем Глеб Стальной, проводится совместно с компетентными российскими органами.

«Насколько нам известно, подобную проверку проводит сейчас также посольство Киргизии в Лондоне», — уточнил представитель посольства.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили об убийстве мужчины из России в Лондоне.

В полиции заявили, что 15 июня Глеб Станиславович Жебровский скончался из-за ранений. По этому делу задержаны двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет.

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