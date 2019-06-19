Посольство России выясняет гражданство убитого в Лондоне мужчины

Российское посольство в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне 34-летний мужчина гражданином России. Такую же проверку проводит дипломатическая миссия Киргизии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя посольства.

«Посольство России в Лондоне находится в постоянном контакте с представителями британской полиции, а также установило связь с родственниками погибшего, проживающими в Москве», — заявили в ведомстве.

Как отмечается, проверка наличия российского гражданства у Жебровского, проживавшего в Британии под именем Глеб Стальной, проводится совместно с компетентными российскими органами.

«Насколько нам известно, подобную проверку проводит сейчас также посольство Киргизии в Лондоне», — уточнил представитель посольства.

Ранее в Скотленд-Ярде сообщили об убийстве мужчины из России в Лондоне.

В полиции заявили, что 15 июня Глеб Станиславович Жебровский скончался из-за ранений. По этому делу задержаны двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет.