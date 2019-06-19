В Скотленд-Ярде сообщили об убийстве мужчины из России в Лондоне

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На востоке британской столицы в районе Тауэр-Хамлетс произошло убийство 34-летнего выходца из России, задержаны двое подозреваемых. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

По его данным, 15 июня мужчина скончался в результате полученных ранений. Спустя несколько дней детективы назвали имя погибшего.

«Это 34-летний Глеб Станиславович Жебровский, также известный как Глеб Стальной. Он из района Поплар, но родом из России», — заявили в полиции.

Детективы продолжают расследовать преступление. По подозрению в убийстве задержаны двое мужчин в возрасте 28 и 33 лет.

Ранее в Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова.

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