Патрушев обсудил с коллегой из Ирана антитеррор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Уфе.

«Собеседники подтвердили продолжение тесного взаимодействия между Россией и Ираном в сфере обеспечения региональной безопасности, а также сотрудничества на антитеррористическом треке», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза.

Ранее сообщалось, что Патрушев посетит Израиль 24—25 июня с рабочим визитом.

Встреча секретаря Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.