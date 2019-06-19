Патрушев обсудил с коллегой из Ирана антитеррор
- РИА Новости
«Собеседники подтвердили продолжение тесного взаимодействия между Россией и Ираном в сфере обеспечения региональной безопасности, а также сотрудничества на антитеррористическом треке», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза.
Ранее сообщалось, что Патрушев посетит Израиль 24—25 июня с рабочим визитом.
Встреча секретаря Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном и председателем Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом будет направлена на урегулирование ситуации в Сирии.