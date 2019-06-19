МИД РФ назвал сфальсифицированными видеоматериалы, на которых основаны выводы ССГ по катастрофе MH17

ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

Короткая ссылка
Лидеры ЕС 20 июня обсудят и, как ожидается, примут решение по продлению экономических санкций в отношении России.
ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России
  • Reuters

«Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров о реализации Минских соглашений и переговорах в нормандском формате. Это будет возможностью для лидеров подтвердить продление экономических санкций в отношении России», — говорится в материалах ЕС.

Ранее СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю.

Также министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу выступил за продление санкций в отношении России, а также за их расширение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить