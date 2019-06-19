В Совфеде оценили заявление об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о том, что агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций.
В Совфеде оценили заявление об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям
  • РИА Новости

«Её заявления были антироссийскими изначально, она фактически всегда поддерживала санкции, выступает с довольно жёстких позиций. Такое заявление неудивительно, в её стиле», — пояснил сенатор.

По словам Цекова, есть много других заявлений депутатов, бывших политиков, в том числе представителей бизнеса, которые говорят о необходимости отмены санкций. 

«Все говорят о том, что санкции против России — это плохо, ответное эмбарго России против ЕС — это плохо, все говорят о многомиллиардных потерях… Очень многие из тех, кто занимается реальной экономикой, заявляют о том, что санкции следует отменить, и надеются на то, что отмена санкций Евросоюза приведёт к отмене наших контрсанкций. Поэтому я не склонен серьёзно воспринимать заявление Федерики Могерини», — заключил он.

Ранее Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России.

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