В иранском Совбезе оценили вероятность войны между США и Ираном

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Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани оценил вероятность начала войны между Тегераном и Вашингтоном.
В иранском Совбезе оценили вероятность войны между США и Ираном
  • © Global Look Press

«Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку нет причин для того, чтобы война произошла», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

18 июня Пентагон одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток.

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