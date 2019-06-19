В иранском Совбезе оценили вероятность войны между США и Ираном

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани оценил вероятность начала войны между Тегераном и Вашингтоном.

«Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку нет причин для того, чтобы война произошла», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

18 июня Пентагон одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток.