WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

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Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе визита в Багдад в мае Помпео отреагировал на поступившие разведданные о том, что подконтрольные Ирану силы якобы могут возобновить нападения на солдат США в Ираке.

«Хотя такие нападения были обычным явлением во время войны в Ираке, Помпео передал иракским лидерам сообщение, которое, как он был уверен, будет направлено Тегерану, о том, что хоть одна американская смерть заставит США нанести ответный удар», — утверждает издание.

При этом высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности заявил газете, что «если американцы будут убиты, то это поменяет всё».

Ранее Пентагон одобрил отправку дополнительных военных сил на Ближний Восток.

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