Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.

«Некоторые наши партнёры продолжают транслировать международному сообществу сигналы, которые не имеют ничего общего с реальной ситуации в Сирии, либо искажают обстановку на земле», — сообщил он.

Также он заявил, что Россия соблюдает договорённости о стабилизации ситуации в Сирии. Небензя отметил, что сочинский меморандум по Сирии полностью реализуется.

По его словам, все боевые действия в Сирии продиктованы исключительно необходимостью отвечать на провокации террористов.

«Акцентируем ещё раз — вооружённые силы Сирии и Воздушно-космические силы России наносят удары исключительно по подтверждённым разведданными объектам террористов», — добавил Небензя.

С 12 июня на территории зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб при посредничестве России и Турции был установлен режим полного прекращения огня.

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