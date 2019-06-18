Россиянин получил ранение в ходе массовой драки в Стамбуле

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В ходе массовой драки в Стамбуле гражданин России получил ножевое ранение, его жизни в настоящее время ничто не угрожает. Об этом сообщили в российском генконсульстве.
Россиянин получил ранение в ходе массовой драки в Стамбуле
  • Reuters

По данным дипломатов, ЧП произошло в офисе логистической компании в районе Фатих.

«Произошла ссора, приведшая к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия. Ножевое ранение получил гражданин России», — говорится в заявлении на странице генконсульства в Facebook.

Подчёркивается, что в настоящее время жизни россиянина ничто не угрожает.

Отмечается, что ещё один человек — гражданин Грузии — получил огнестрельное ранение в ходе инцидента и скончался.

Представители правоохранительных органов Турции устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведутся следственные действия.

В мае сообщалось, что гражданин России погиб на отдыхе в Анталье на юге Турции, прыгнув с парашютом.

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