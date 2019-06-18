Россиянин получил ранение в ходе массовой драки в Стамбуле
- Reuters
По данным дипломатов, ЧП произошло в офисе логистической компании в районе Фатих.
«Произошла ссора, приведшая к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия. Ножевое ранение получил гражданин России», — говорится в заявлении на странице генконсульства в Facebook.
Подчёркивается, что в настоящее время жизни россиянина ничто не угрожает.
Отмечается, что ещё один человек — гражданин Грузии — получил огнестрельное ранение в ходе инцидента и скончался.
Представители правоохранительных органов Турции устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведутся следственные действия.
В мае сообщалось, что гражданин России погиб на отдыхе в Анталье на юге Турции, прыгнув с парашютом.