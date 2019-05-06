Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Анталье, мужчина отдыхал в Турции по путёвке, купленной у туристического оператора.
«Погибший на основании документа о том, что он профессионально занимается парашютным спортом, самостоятельно приобрел экскурсию, предусматривающую прыжок с парашютом без инструктора. Во время прыжка 6 мая произошла нештатная ситуация, он упал в море и разбился», — сообщили в дипмиссии.
Погибший был опознан супругой.
В декабре на Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом.