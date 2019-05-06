Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

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Гражданин России погиб на отдыхе в Анталье на юге Турции, прыгая с парашютом.
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
  • ©pixabay.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Анталье, мужчина отдыхал в Турции по путёвке, купленной у туристического оператора.

«Погибший на основании документа о том, что он профессионально занимается парашютным спортом, самостоятельно приобрел экскурсию, предусматривающую прыжок с парашютом без инструктора. Во время прыжка 6 мая произошла нештатная ситуация, он упал в море и разбился», — сообщили в дипмиссии.

Погибший был опознан супругой.

В декабре на Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом.

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