Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Гражданин России погиб на отдыхе в Анталье на юге Турции, прыгая с парашютом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Анталье, мужчина отдыхал в Турции по путёвке, купленной у туристического оператора.

«Погибший на основании документа о том, что он профессионально занимается парашютным спортом, самостоятельно приобрел экскурсию, предусматривающую прыжок с парашютом без инструктора. Во время прыжка 6 мая произошла нештатная ситуация, он упал в море и разбился», — сообщили в дипмиссии.

Погибший был опознан супругой.

В декабре на Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом.