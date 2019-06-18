Брат убитой в Испании девочки из России объявлен в розыск

Брат найденной мёртвой в испанском городе Матаро несовершеннолетней гражданки России объявлен в розыск после обращения матери.

«Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребёнка, также несовершеннолетнего… Розыск не имеет никакой криминальной составляющей… и призван обеспечить его безопасность», — приводит РИА Новости сообщение Высшего суда Каталонии.

В суде отметили, что «в настоящее время его ищут, поскольку он исчез и есть обращение со стороны матери».

По данным СМИ, мать и дочь проживали в городе Матаро около года, с ними жил и 16-летний сын.

Женщина уехала на несколько дней из дома и оставила подростков одних в квартире. Впоследствии друзья обнаружили тело девочки, её брат исчез.

Генконсульство России в Барселоне подтвердило, что девочка, тело которой нашли в городе Матаро в Каталонии, является гражданкой России.