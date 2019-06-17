Генконсульство подтвердило гибель девочки из России в Каталонии

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Генконсульство России в Барселоне подтвердило, что девочка, тело которой нашли в городе Матаро в Каталонии, является гражданкой России,
Генконсульство подтвердило гибель девочки из России в Каталонии
  • Reuters

«Информация о гибели несовершеннолетней девочки из России в пригороде Барселоны подтверждена правоохранительными органами Каталонии: вечером 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти», — приводит РИА Новости слова атташе генконсульства Станислава Петруничева.

По его словам, мать погибшей девочки проинформирована о случившемся испанскими компетентными органами.

Ранее в посольстве России в Мадриде прокомментировали RT информацию СМИ об убийстве 13-летней российской девочки в городе Матаро в провинции Барселона.

По данным СМИ, что мать девочки проживала в испанском городе около года с ней и 16-летним сыном.

Женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Впоследствии друзья обнаружили тело девочки, её брат исчез, его разыскивает полиция.

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