Генконсульство подтвердило гибель девочки из России в Каталонии
- Reuters
«Информация о гибели несовершеннолетней девочки из России в пригороде Барселоны подтверждена правоохранительными органами Каталонии: вечером 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти», — приводит РИА Новости слова атташе генконсульства Станислава Петруничева.
По его словам, мать погибшей девочки проинформирована о случившемся испанскими компетентными органами.
Ранее в посольстве России в Мадриде прокомментировали RT информацию СМИ об убийстве 13-летней российской девочки в городе Матаро в провинции Барселона.
По данным СМИ, что мать девочки проживала в испанском городе около года с ней и 16-летним сыном.
Женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Впоследствии друзья обнаружили тело девочки, её брат исчез, его разыскивает полиция.