Посольство России прокомментировало сообщения об убийстве девочки в Испании
- Reuters
«Сейчас наше генконсульство в Барселоне выясняет все обстоятельства дела. Как только что-то станет известно, обязательно сообщим», — сообщила пресс-секретарь посольства России в Мадриде Надежда Дементьева.
Ранее издание El Periodico сообщило, что правоохранители Каталонии расследуют убийство 13-летней уроженки России, тело которой было обнаружено в городе Матаро.
Отмечается, что мать девочки проживала в городе около года с ней и 16-летним сыном.
Женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Впоследствии друзья обнаружили тело девочки, её брат исчез, его разыскивает полиция.