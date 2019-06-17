Посольство России прокомментировало сообщения об убийстве девочки в Испании

В посольстве России в Мадриде прокомментировали RT информацию СМИ об убийстве 13-летней российской девочки в городе Матаро в провинции Барселона.

«Сейчас наше генконсульство в Барселоне выясняет все обстоятельства дела. Как только что-то станет известно, обязательно сообщим», — сообщила пресс-секретарь посольства России в Мадриде Надежда Дементьева.

Ранее издание El Periodico сообщило, что правоохранители Каталонии расследуют убийство 13-летней уроженки России, тело которой было обнаружено в городе Матаро.

Отмечается, что мать девочки проживала в городе около года с ней и 16-летним сыном.

Женщина уехала на несколько дней и оставила детей одних в квартире. Впоследствии друзья обнаружили тело девочки, её брат исчез, его разыскивает полиция.