В Кремле оценили планы США нарастить группировку на Ближнем Востоке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США нарастить группировку войск на Ближнем Востоке.
В Кремле оценили планы США нарастить группировку на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Мы слышали об этом из сообщений СМИ. Безусловно, мы призываем все стороны к сдержанности. И, конечно, мы предпочли бы не видеть каких-либо шагов, которые способны внести дополнительную напряжённость в и так неспокойный регион», — заявил Песков.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что планы США нарастить свою группировку на Ближнем Востоке нельзя оценить иначе, как курс на провоцирование войны.

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