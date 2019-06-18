В Кремле оценили планы США нарастить группировку на Ближнем Востоке
- Reuters
«Мы слышали об этом из сообщений СМИ. Безусловно, мы призываем все стороны к сдержанности. И, конечно, мы предпочли бы не видеть каких-либо шагов, которые способны внести дополнительную напряжённость в и так неспокойный регион», — заявил Песков.
Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что планы США нарастить свою группировку на Ближнем Востоке нельзя оценить иначе, как курс на провоцирование войны.