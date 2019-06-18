В Госдуме оценили решение США отправить тысячу военных на Ближний Восток

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT решение исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана одобрить отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.
В Госдуме оценили решение США отправить тысячу военных на Ближний Восток
  • © РИА Новости

«Соединённые Штаты до безобразия предсказуемы и действуют по уже отработанному клише. Всё это, конечно же, шито белыми нитками. Ситуация в Оманском заливе — исключительно постановочная причина для того, чтобы наращивать своё присутствие в регионе. Американцы давно точат зуб на Иран, и те санкции, которые также были введены против Тегерана по надуманным причинам, — прелюдия к экономическому ослаблению», — считает он.

Тем не менее, как отметил депутат, несмотря на действия США, Иран не понёс серьёзного экономического ущерба.

«Теперь США приходится под различными предлогами наращивать там группировку в якобы оборонительных целях. Но на самом деле они просто хотят получить контроль над регионом», — сказал Шерин.

Ранее стало известно, что Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.

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