В Госдуме оценили решение США отправить тысячу военных на Ближний Восток

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT решение исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана одобрить отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе.

«Соединённые Штаты до безобразия предсказуемы и действуют по уже отработанному клише. Всё это, конечно же, шито белыми нитками. Ситуация в Оманском заливе — исключительно постановочная причина для того, чтобы наращивать своё присутствие в регионе. Американцы давно точат зуб на Иран, и те санкции, которые также были введены против Тегерана по надуманным причинам, — прелюдия к экономическому ослаблению», — считает он.

Тем не менее, как отметил депутат, несмотря на действия США, Иран не понёс серьёзного экономического ущерба.

«Теперь США приходится под различными предлогами наращивать там группировку в якобы оборонительных целях. Но на самом деле они просто хотят получить контроль над регионом», — сказал Шерин.

Ранее стало известно, что Шанахан одобрил отправку дополнительно 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.