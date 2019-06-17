Постпред России: будем следить за действиями США для спасения ДВЗЯИ

Россия будет следить за действиями США, чтобы в случае необходимости принять своевременные меры для спасения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «США в последние годы взяли курс на разрушение одного за другим многих соглашений», которые регулируют контроль над вооружениями.

«Не становится ли теперь ДВЗЯИ следующей мишенью? Хотелось бы надеяться, что это не так», — подчеркнул Ульянов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил дальнейшего «расшатывания» ДВЗЯИ.

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении ДВЗЯИ.