Постпред России: будем следить за действиями США для спасения ДВЗЯИ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, «США в последние годы взяли курс на разрушение одного за другим многих соглашений», которые регулируют контроль над вооружениями.
«Не становится ли теперь ДВЗЯИ следующей мишенью? Хотелось бы надеяться, что это не так», — подчеркнул Ульянов.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил дальнейшего «расшатывания» ДВЗЯИ.
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении ДВЗЯИ.