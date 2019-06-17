В Госдуме оценили призыв Макрона не допустить выхода России из СЕ

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав.

«Макрон, конечно, абсолютно прав. Выход России из Совета Европы никому не выгоден, потому что наша страна — полноправный член европейского содружества. Не просто так подобное высказывание французский лидер сделал после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он дал понять, что та русофобская позиция, которой придерживалась старая киевская власть, выступая против участия России, сегодня не приветствуется», — сказал Чепа.

Депутат также отметил, что данное заявление — очень важный посыл к тому, что «Украина должна искать диалога с Россией».

Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав.