Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверят к 19 июня

Экзаменационные работы школьников из Астраханской области, которые получили 0 баллов на ЕГЭ из-за неправильного оформления бланков, будут перепроверены к среде, 19 июня.

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

Ранее бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов прокомментировал в разговоре с RT сообщения о том, что в Астрахани ученик одной из школ получил 0 баллов за ЕГЭ из-за «неправильной ручки».