Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверят к 19 июня
- РИА Новости
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Рособрнадзора.
Ранее бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов прокомментировал в разговоре с RT сообщения о том, что в Астрахани ученик одной из школ получил 0 баллов за ЕГЭ из-за «неправильной ручки».