В Госдуме пообещали меры реагирования на размещение сил США в Польше

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Россия выработает адекватные меры реагирования на размещение дополнительного военного контингента США в Польше, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В Госдуме пообещали меры реагирования на размещение сил США в Польше
  • Reuters

«Размещение дополнительного американского контингента в Польше, безусловно, не останется без ответа. Российские военные специалисты проанализируют все риски, оценят возможные последствия и выработают адекватные меры реагирования», — сказал он журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, такая тактика с подачи американской администрации «ведёт лишь к созданию напряжённости и разжиганию конфронтации на Европейском континенте».

Предлогом для продвижения своего вооружения к российским границам служит миф о «российской угрозе», добавил Слуцкий.

«Вашингтон играет в опасные игры, планомерно осуществляя свою военную экспансию на территорию Восточной Европы», — подчеркнул парламентарий.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Польша предоставит Соединённым Штатам базу и инфраструктуру для присутствия более 1000 американских военнослужащих.

Военных разместят в шести точках европейской страны. Как отметили в Совете Федерации, российская реакция военного характера последует.

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