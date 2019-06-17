В Совфеде оценили размещение сил США на восточных границах Польши

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал размещение американских вооружённых сил на востоке Польши.
В Совфеде оценили размещение сил США на восточных границах Польши
  • РИА Новости

Как он заявил в эфире «России 24», данный шаг является нарушением основополагающего акта Россия — НАТО и российская сторона готова отреагировать на подобные действия.

«Российская реакция военного характера последует», — цитирует сенатора РИА Новости.

Косачёв отметил, что якобы существующая угроза со стороны России используется на Западе как повод для усиления военного присутствия в Восточной Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США увеличить военное присутствие в Польше. 

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что соглашение Варшавы и Вашингтона о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться войска США.

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