В Госдуме прокомментировали сообщения о кибератаках США на российскую энергосистему

Депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.

«Уверен, наши спецслужбы и компании, занимающиеся кибербезопасностью, умеют и регулярно отражают. И нам беспокоиться не о чем», — заявил он.

Как отметил Свинцов, отечественную систему строили с двойной, если не с тройной степенью защиты, и там предусмотрены дублирующие мощности и трубопроводы.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию NYT.

Газета, со своей стороны, ответила на обвинения Трампа в госизмене.