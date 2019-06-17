В Госдуме прокомментировали сообщения о кибератаках США на российскую энергосистему

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Депутат Госдумы, зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал опубликованную в газете The New York Times информацию о якобы участившихся кибератаках американских спецслужб на российскую энергосистему.
В Госдуме прокомментировали сообщения о кибератаках США на российскую энергосистему
  • РИА Новости

«Уверен, наши спецслужбы и компании, занимающиеся кибербезопасностью, умеют и регулярно отражают. И нам беспокоиться не о чем», — заявил он.

Как отметил Свинцов, отечественную систему строили с двойной, если не с тройной степенью защиты, и там предусмотрены дублирующие мощности и трубопроводы.

Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию NYT.

Газета, со своей стороны, ответила на обвинения Трампа в госизмене.

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