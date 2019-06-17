В Госдуме прокомментировали сообщения о кибератаках США на российскую энергосистему
- РИА Новости
«Уверен, наши спецслужбы и компании, занимающиеся кибербезопасностью, умеют и регулярно отражают. И нам беспокоиться не о чем», — заявил он.
Как отметил Свинцов, отечественную систему строили с двойной, если не с тройной степенью защиты, и там предусмотрены дублирующие мощности и трубопроводы.
Ранее президент США Дональд Трамп опроверг информацию NYT.
Газета, со своей стороны, ответила на обвинения Трампа в госизмене.