Совет Европы обеспокоен вызовами безопасности в Чёрном море
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В документе также говорится о «возрастающем стратегическом значении Черноморского региона для ЕС», содержится призыв к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве с инициативой «Черноморская синергия».
В начале июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины. По его словам, НАТО оказывает Украине политическую и практическую поддержку. Он добавил, что альянс продолжит развивать сотрудничество с Киевом.