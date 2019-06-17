Совет Европы обеспокоен вызовами безопасности в Чёрном море

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Совет Европы выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черноморском регионе. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте СЕ.
Совет Европы обеспокоен вызовами безопасности в Чёрном море
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В документе также говорится о «возрастающем стратегическом значении Черноморского региона для ЕС», содержится призыв к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве с инициативой «Черноморская синергия».

В начале июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины. По его словам, НАТО оказывает Украине политическую и практическую поддержку. Он добавил, что альянс продолжит развивать сотрудничество с Киевом.

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