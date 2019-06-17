Патрушев провёл переговоры с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы
- Reuters
Отмечается, что в ходе встречи, в частности, обсуждались перспективы взаимодействия в сфере безопасности.
«Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ.
Ранее директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин заявил, что Россия готова увеличить число военных специалистов в Венесуэле. Он также анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи стране и напомнил о новом раунде переговоров в Осло между представителями правительства и оппозиции.