Патрушев провёл переговоры с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в Москве встретился с генсеком Совета национальной обороны Венесуэлы Паскуалино Анхиолильо Фернандесом. Об этом сообщает Интерфакс.
Патрушев провёл переговоры с генсеком Совета нацобороны Венесуэлы
  • Reuters

Отмечается, что в ходе встречи, в частности, обсуждались перспективы взаимодействия в сфере безопасности.

«Патрушев подтвердил готовность Москвы оказать всестороннее содействие в наращивании диалога между официальным Каракасом и оппозицией с целью выхода на компромиссное решение и преодоление внутриполитического кризиса в стране», — говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ.

Ранее директор латиноамериканского департамента российского МИД Александр Щетинин заявил, что Россия готова увеличить число военных специалистов в Венесуэле. Он также анонсировал отправку новой партии гуманитарной помощи стране и напомнил о новом раунде переговоров в Осло между представителями правительства и оппозиции.

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