В Госдуме оценили заявление Ирана о сокращении обязательств по СВПД

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Анна Лушникова
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление представителя Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Госдуме оценили заявление Ирана о сокращении обязательств по СВПД
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«Идёт формирование многополярного мира. Америка хочет сохранить свои позиции, многие страны с этим не соглашаются, нет должного диалога, растёт недоверие. Сегодня ядерное оружие — способ защиты. Тот, кто им обладает, почти не подпадает под риски нападения. На Иран же постоянно оказывается давление, экономическое, санкционное, страна находится в глухой обороне и сама выбирает для себя способы защиты от агрессии», — считает депутат.

По его словам, действия Ирана по СВПД — выбор страны, которая постоянно подвергается внешнему воздействию.

«Даже в том, что касается ситуации с танкерами, заинтересован вовсе не Иран. Мы скоро увидим, кому было нужно обвинить во всём иранскую сторону и усилить военное присутствие в регионе. Конечно, плохо, что напряжённость возрастает. Но это выгодно далеко не Тегерану», — заключил Завальный.

Ранее Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств Ирана в рамках СВПД по иранской ядерной программе.

Уточняется, что речь идёт о лимите иранских запасов урана. В частности, по его словам, Тегеран после 27 июня оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащённого урана на территории страны.

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