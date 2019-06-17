ЕС одобрил новую стратегию отношений с Центральной Азией

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Совет Европы одобрил новую стратегию развития отношений с Центральной Азией. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.
ЕС одобрил новую стратегию отношений с Центральной Азией
  • Reuters

«Совет принял выводы относительно новой стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, адаптирующей политику ЕС к новым возможностям, появившимся в регионе», — говорится в тексте.

Совет Европы приветствует укрепление отношений между ЕС и Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с момента принятия первой стратегии ЕС для Центральной Азии в 2007 году.

В организации подчеркнули свою приверженность заключению и осуществлению «амбициозных и взаимовыгодных соглашений о расширенном партнёрстве и сотрудничестве (EPCA) с заинтересованными странами региона».

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял главу Европейского совета Дональда Туска с официальным визитом.

Отмечалось, что на встрече стороны обсудили проект нового соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

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