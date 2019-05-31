Токаев принял Туска с официальным визитом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском в Нур-Султане.
Токаев принял Туска с официальным визитом
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«Визит президента Дональда Туска в страны Центральной Азии имеет особое значение в рамках принятия Европейским советом новой стратегии по отношению к нашему регионе», — приводит Tengrinews слова Токаева.

Туск назвал Казахстан ключевым партнёром ЕС в регионе.

«Ваша страна является мостом между Европой и Востоком и между Россией и Южной Азией. В своей новой стратегии по Центральной Азии мы предлагаем сформировать сильное и современное партнёрство, углубить партнёрство в сферах энергетики, транспорта и цифровых коммуникаций», — отметил Туск.

Ранее Туск рассказал о переговорах Евросовета и Европарламента по поводу кандидата на пост главы Еврокомиссии.

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