Президент Узбекистана встретился с Туском

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Президент Узбекситана Шавкат Мирзиёев принял главу Европейского совета Дональда Туска с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны отметили развитие конструктивного и продуктивного практического сотрудничества с Евросоюзом в торгово-экономической, инновационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечается, что на встрече прошли переговоры по проекту нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском в Нур-Султане.

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