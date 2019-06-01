Президент Узбекистана встретился с Туском

Президент Узбекситана Шавкат Мирзиёев принял главу Европейского совета Дональда Туска с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, стороны отметили развитие конструктивного и продуктивного практического сотрудничества с Евросоюзом в торгово-экономической, инновационной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Отмечается, что на встрече прошли переговоры по проекту нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском в Нур-Султане.



