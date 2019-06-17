Эксперт оценил отсрочку США публикации политической части «сделки века»

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT заявление спецпосланника президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке Джейсона Гринблатта о том, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию («сделки века»).

«Данная ситуация имеет очень много факторов, влияющих на неё. Это беспрецедентное и увеличивающееся давление на Иран, обсуждение закупки Турцией российских комплексов С-400, ситуация в Идлибе, также и ситуация, связанная с контролируемыми американцами лагерями беженцев. Это всё показывает Соединённые Штаты не очень состоятельными в регионе. Данные вопросы в ту или иную сторону необходимо решить. Либо признать, что всё идёт не по американскому замыслу, либо прикладывать какие-то усилия для того, чтобы вернуться в рамки предыдущих планов», — считает эксперт.

По его словам, отсрочка публикации политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию могла произойти из-за того, что данная «сделка века» содержит обстоятельства, которые не учли динамику по ряду направлений.

«Плюс американские планы очень редко учитывают чьё-то мнение, кроме собственного. В США прекрасно понимают, что опубликованная сейчас новая политическая часть сделки вызовет ещё большие проблемы. Поэтому они ждут чёткого решения по данным вопросам или хотя бы очертания этих решений. Очевидно, что после публикации данного доклада у региональных акторов и мирового сообщества может возникнуть ответное предложение, которое не понравится Вашингтону. Оно будет звучать примерно так: почему бы США не убраться с Ближнего Востока, как об этом говорил Трамп в своих предвыборных обещаниях ещё в 2016 году. Поэтому американцы и откладывают эту сделку, чтобы учесть все моменты идущих сейчас динамичных событий», — заключил Асафов.

Ранее спецпосланник президента Соединённых Штатов на Ближнем Востоке заявил, что Вашингтон намерен отсрочить публикацию политической составляющей американского плана по ближневосточному урегулированию.

По словам дипломата, опубликовать политическую часть документа имело бы смысл в ноябре, когда в Израиле, как предполагается, будет сформировано новое правительство.