В Индонезии в результате ДТП погибли 12 человек
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Как сообщила начальник дорожной полиции округа Маджаленка в провинции Западная Ява Атик Сусванти, авария произошла, когда автобус внезапно выехал въехал на встречную полосу и врезался в транспортные средства, направляющиеся в Джакарту.
«Водитель автобуса был предположительно сонным или потерял концентрацию во время вождения. Он внезапно переехал на встречную полосу платной дороги, врезавшись в два фургона и грузовик», — рассказала Атик Сусванти.
В мае сообщалось, что на севере Филиппин в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, ещё 57 пострадали.