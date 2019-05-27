На Филиппинах в ДТП с автобусом пострадали около 60 человек

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На севере Филиппин в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, ещё 57 пострадали. Об этом информирует «Синьхуа» со ссылкой на полицию.

Отмечается, что оба водителя погибли на месте происшествия, семь из 57 пассажиров получили тяжёлые травмы.

«Предварительное полицейское расследование показало, что водитель грузовика с прицепом потерял контроль над своим транспортным средством, и оно упало на левую сторону. Грузовик впоследствии ударил приближающийся пассажирский автобус», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 29 пострадали.

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