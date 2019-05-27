На Филиппинах в ДТП с автобусом пострадали около 60 человек
Отмечается, что оба водителя погибли на месте происшествия, семь из 57 пассажиров получили тяжёлые травмы.
«Предварительное полицейское расследование показало, что водитель грузовика с прицепом потерял контроль над своим транспортным средством, и оно упало на левую сторону. Грузовик впоследствии ударил приближающийся пассажирский автобус», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 29 пострадали.