В Казахстане при опрокидывании автобуса погибли 11 человек
Как отмечается, инцидент произошёл в Кордайском районе Жамбылской области, где столкнулись машина Toyota Camry и припаркованный вдоль дороги грузовик.
«Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание», — говорится в сообщении ведомства.
26 марта пассажирский автобус въехал в два других автобуса и задел машину скорой помощи.
В результате инцидента пострадали не менее 36 человек. Полиция начала расследование данного ДТП.