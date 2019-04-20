В Казахстане при опрокидывании автобуса погибли 11 человек

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Казахстане погибли по меньшей мере 11 человек, ещё 29 пострадали. Авария произошла на 181 км дороги Алматы-Ташкент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Как отмечается, инцидент произошёл в Кордайском районе Жамбылской области, где столкнулись машина Toyota Camry и припаркованный вдоль дороги грузовик. «Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание», — говорится в сообщении ведомства. 26 марта пассажирский автобус въехал в два других автобуса и задел машину скорой помощи. В результате инцидента пострадали не менее 36 человек. Полиция начала расследование данного ДТП.