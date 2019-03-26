Число пострадавших в ДТП с автобусами в Нур-Султане увеличилось до 36

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Число пострадавших в ДТП с участием автобусов в столице Казахстана Нур-Султане возросло до 36. Об этом сообщает Inform.kz.
Число пострадавших в ДТП с автобусами в Нур-Султане увеличилось до 36
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Отмечается, что в результате ДТП погибли 66-летний водитель одного из автобусов и 26-летняя пассажирка.

По данным портала, погибший водитель автобуса перед выходом на линию прошёл медицинский осмотр, его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

26 марта пассажирский автобус въехал в два других автобуса и задел машину скорой помощи. Полиция начала расследование данного ДТП.

 

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