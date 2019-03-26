Число пострадавших в ДТП с автобусами в Нур-Султане возросло до 27

Число пострадавших при столкновении автобусов в столице Казахстана достигло 27, сообщает Inform.kz. Отмечается, что в аварии погибли 66-летний водитель одного из автобусов и 26-летняя пассажирка.

В сообщении говорится, что пассажирский автобус въехал в два других автобуса и задел машину скорой помощи.

В настоящее время полиция начала расследование данного ДТП.

«Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц». Назначаются все необходимые экспертизы: техническая, судебно-медицинская», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В середине марта сообщалось, что следователи организовали проверку по факту опрокидывания автобуса в Тамбовской области, в результате которого пострадали пять человек.

В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в Рязанской области в результате ДТП погибли четыре человека.