Число пострадавших в ДТП с автобусами в Нур-Султане возросло до 27
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В сообщении говорится, что пассажирский автобус въехал в два других автобуса и задел машину скорой помощи.
В настоящее время полиция начала расследование данного ДТП.
«Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц». Назначаются все необходимые экспертизы: техническая, судебно-медицинская», — сообщили в пресс-службе департамента полиции.
В середине марта сообщалось, что следователи организовали проверку по факту опрокидывания автобуса в Тамбовской области, в результате которого пострадали пять человек.
В декабре 2018 года портал Nation News передавал, что в Рязанской области в результате ДТП погибли четыре человека.