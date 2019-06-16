Глава МИД Турции: Анкара не примет требований США по С-400

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не поддастся давлению Вашингтона из-за контракта по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Глава МИД Турции: Анкара не примет требований США по С-400
  • Reuters

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкого МИД. Его слова передаёт Anadolu.

Турция уже неоднократно заявляла, что не откажется от планов приобретения С-400.

Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400. 

Ранее в Турции выразили надежду на изменение позиции США по поставкам С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против ряда стран из-за российских зенитных ракетных комплексов.

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