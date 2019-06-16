Эксперт оценил слова Помпео о разведданных об «атаке Ирана» на танкеры

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.

«Мы проходили историю, связанную с тем, что есть закрытые разведданные, которые никому не предоставляются. Аналогичная ситуация была со Скрипалями, аналогичные закрытые данные были по Сирии и по Восточной Гуте. Если бы они имели возможность быть представленными в публичном формате, то они бы были и Помпео выступал бы на фоне именно этих данных, а не видео патрульного катера», — отметил Абзалов.

По словам эксперта, основная задача, которая сейчас стоит перед США, — усиление давления на Иран по линии своих партнёров, прежде всего Саудовской Аравии.

Вторая цель США, по мнению Абзалова, — окончательно обрезать возможности Ирана по экспорту нефти.

Также Вашингтону необходимо сбить переговорные позиции с ЕС по формированию самостоятельной платформы по обхождению американских санкций, пояснил аналитик.

Ранее Майк Помпео заявил, что у спецслужб есть «множество данных и свидетельств» того, что за атакой на танкеры в Оманском заливе якобы стоит Иран.

Помпео отметил, что США намерены гарантировать свободу судоходства по всему проливу, потому что это «важно для всего земного шара».