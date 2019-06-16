В Гонконге началась новая акция протеста из-за закона об экстрадиции
- Reuters
Об этом сообщает South China Morning Post.
Уточняется, что массовое скопление людей наблюдается в парке Виктория и на станциях метро по всему Гонконгу.
Как отмечает издание, ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. В случае одобрения поправка позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в частности континентальной части Китая.
Ранее в Гонконге прошли акции протеста против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из специального административного района в материковую часть Китая.