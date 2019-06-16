В Гонконге началась новая акция протеста из-за закона об экстрадиции

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Тысячи людей вновь вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против решения правительства района лишь приостановить, а не полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.
В Гонконге началась новая акция протеста из-за закона об экстрадиции
  • Reuters

Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что массовое скопление людей наблюдается в парке Виктория и на станциях метро по всему Гонконгу.

Как отмечает издание, ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. В случае одобрения поправка позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в частности континентальной части Китая. 

Ранее в Гонконге прошли акции протеста против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из специального административного района в материковую часть Китая.

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