В Гонконге началась новая акция протеста из-за закона об экстрадиции

Тысячи людей вновь вышли на демонстрацию в Гонконге в знак протеста против решения правительства района лишь приостановить, а не полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Уточняется, что массовое скопление людей наблюдается в парке Виктория и на станциях метро по всему Гонконгу.

Как отмечает издание, ранее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. В случае одобрения поправка позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в частности континентальной части Китая.

Ранее в Гонконге прошли акции протеста против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из специального административного района в материковую часть Китая.